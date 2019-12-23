В Кирове самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Кирова Boeing 737 авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел на рейсе Внуково – Киров после посадки. Самолет зацепился одним шасси за грунт и остановился. Самолет при помощи тягачей вытягивают на взлетно-посадочную полосу, передает РИА «Новости». Вoeing в ближайшее время будет отбуксирован на место стоянки.

По последним данным, пострадавших в результате ЧП нет. Пассажиров высадили беспрепятственно. Задержек с вылетом других рейсов из Кирова нет.

Киров, Служба информации РИА «Новый День»

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