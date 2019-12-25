Основные трассы на Алтае закрыли из-за плохой погоды

В Алтайском крае из-за сильной метели перекрыли движение почти по всем основным трассам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В связи с ухудшением погодных условий жителей края просят не выезжать за пределы городов, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники. Из-за плохих погодных условий, снега, ветра, отсутствия видимости на региональных трассах закрыто движение для большегрузного и автобусного транспорта», – говорится в сообщении.

В настоящее время для грузовиков и автобусов закрыт проезд по Чуйскому тракту от Барнаула до Бийска, по трассе от Барнаула до Рубцовска и границы с Казахстаном, автодорогам «Алейск-Чарышское», «Алейск – Петропавловское – Смоленское», «Барнаул – Павловск – Ребриха – Мамонтово – Романово – Родино – Кулунда» и от Павловска до Камня-на-Оби.

Для расчистки снега на дорогах края задействовано около 400 единиц техники. Кроме того, в усиленном режиме работает личный состав Госавтоинспекции. Основные силы направлены на аварийно-опасные участки федеральных и территориальных трасс.

Барнаул, Служба информации РИА «Новый День»

Барнаул. Другие новости 25.12.19

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