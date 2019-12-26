Мужчине грозит лишение прав за автомобиль, как у мексиканской полиции

Житель города Камышин Волгоградской области сделал свой автомобиль очень похожим на машину полиции Мексики. Теперь ему грозит лишение прав.

Как пишут местные СМИ, 51-летний мужчина сделал на своем авто Geely MK Cross надписи Federal Policia и нарисовал звезду шерифа. Кроме того, он установил специальный звуковой сигнал, стробоскоп и проблесковый маячок.

Автолюбителя задержали на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград». Оказалось, что все эти украшения противоречат российским законам.

В отношении мужчины составили административный протокол по ч. 5 ст. 12.5 КоАП «Использование при движении транспортного средства устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения». Нарушителю грозит лишение прав на два года.

Волгоград, Служба информации РИА «Новый День»

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