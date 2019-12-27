В Ростове-на-Дону экстренно приземлился самолет из Багдада

В аэропорту Ростова-на-Дону совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании IraqiAirways. По предварительным данным, пострадавших нет.

Лайнер Airbus A321 совершал перелет из Багдада в Минск, но был вынужден внепланово приземлиться в Платове по технической причине, сообщили в пресс-службе ростовского аэропорта.

В настоящее время самолет находится в аэропорту. Пока неизвестно, когда пассажиры смогут вылететь в пункт назначения.

Ростов-на-Дону, Служба информации РИА «Новый День»

Ростов-на-Дону. Другие новости 27.12.19

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