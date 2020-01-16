В Ульяновской области перевернулся пассажирский автобус

В Карсунском районе Ульяновской области рейсовый автобус опрокинулся в кювет. По последним данным, пострадали 13 человек. Полиция проводит проверку.

ДТП произошло в семь утра на 114 км автодороги Карсун-Ростислаевка. Как сообщили в областном главке МВД, из-за гололеда водитель автобуса потерял управление, ПАЗ съехал в кювет и перевернулся.

В момент аварии в салоне находились 19 человек, 13 из них обратились за медицинской помощью. Среди пострадавших несовершеннолетних нет.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа УМВД России по Ульяновской области и сотрудники Госавтоинспекции», – отметили в полиции.

Ульяновск, Служба информации РИА «Новый День»

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