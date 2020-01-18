В Боингах серии 737 Макс выявлена новая ошибка в работе бортовых компьютеров

У Боингов серии 737 Макс выявлены новые проблемы. Как сообщает CNN, недавний плановый тест самолётов выявил сбой в работе бортовых компьютеров.

По данным источников, знакомых с ходом дела, новая проблема не связана с той, что привела к катастрофе двух лайнеров и гибели трех сотен людей в прошлом году.

В этот раз самолёты, списанные из-за дефекта на землю, выдали ошибку при загрузке и включению на компьютерах функции мониторинга программного обеспечения. Корпорация Боинг уже доложил о проблеме в Федеральное авиационное управление и работает над её исправлением.

Напомним, на днях корпорация Боинг дала утечку материалов по разработке данного типа лайнеров, из которой следовало, что в эксплуатацию была выпущена очень сырая модель.

В переписке персонала кто-то из сотрудников, в частности, написал, что самолёт делали, цитируем, «обезьяны под надзором клоунов».

Вашингтон, Елена Васильевна

Вашингтон. Другие новости 18.01.20

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