РЖД остановили пассажирское сообщение с Китаем

РЖД приостанавливает сообщение с Китаем в связи со вспышкой коронавируса. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-служба компании, основанием для решения послужило письмо главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации от 2 февраля 2020 года. В соотвествии с ним С 00 часов 00 минут московского времени 3 февраля 2020 года до особого указания временно приостановлено движение следующих пассажирских поездов и беспересадочных вагонов:

поезд № 3/4 Пекин – Москва формирования «Китайских железных дорог»;

поезд Чита – Забайкальск – Пекин;

беспересадочные вагоны Москва – Пекин, курсирующие в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19. Беспересадочные вагоны Москва – Пекин, отправившиеся из Москвы 1 февраля, проследуют в сообщении Москва – Забайкальск.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 02.02.20

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