В Уфе самолет выкатился за пределы взлетной полосы

В аэропорту Уфы самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Лайнер отбуксировали на стоянку. Рейс перенесен на три часа.

Инцидент произошел в семь утра. Самолет должен был вылететь в столичный аэропорт «Внуково». Во время разворота лайнер выехал за пределы ВПП краем основной правой стойки шасси, сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта.

В момент инцидента на борту находилось 183 пассажира и шесть членов экипажа. Пострадавших нет. Самолет отбуксировали к месту стоянки. С пассажирами работают представители авиакомпании. Аэропорт работает в штатном режиме.

В пресс-службе авиаперевозчика, которому принадлежит лайнер, заявили, что самолет сместился к краю, но не съехал с искусственного покрытия. Самолет вылетит в Москву после проверки. Задержка составит менее трех часов.

Уфа, Служба информации РИА «Новый День»

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