В Приамурье 18 вагонов с углем сошли с рельсов

В Амурской области 18 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Движение перекрыли в обоих направлениях.

Инцидент произошел на перегоне Тоннельный – Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара – Известковая. С рельсов сошли вагоны с углем, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Из-за нарушения габаритов обоих путей и отсутствия напряжения в контактной сети движение поездов перекрыто в обоих направлениях, возможна задержка пассажирских составов, отмечается в сообщении.

Также организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте, особое внимание будет уделено вопросам соблюдения прав пассажиров.

Благовещенск, Зоя Осколкова

Благовещенск. Другие новости 25.02.20

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