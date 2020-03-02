В Забайкалье задерживаются пассажирские поезда из-за схода вагонов

В Забайкальском крае 12 вагонов грузового состава сошли с рельсов. Авария стала причиной задержки трех пассажирских поездов и отмены электричек.

Как сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги, инцидент произошел на перегоне Жипхеген – Хилок. В результате оказалось повреждено железнодорожное полотно, нарушен габарит соседнего пути. Движение на перегоне приостановлено.

В результате аварии никто не пострадал, угрозы экологии нет. Причины происшествия устанавливаются. Для ликвидации последствий к месту аварии направлены два восстановительных поезда.

По данным ЗабЖД, ожидаются задержки трех пассажирских поездов: Москва – Чита (№70), Чита – Москва (№69) и Иркутск – Забайкальск (№321). Для пассажиров организовали дополнительное питание. Кроме того, отменены пригородные поезда между станциями Петровский Завод и Хилок.

На месте схода работает комиссия ЗабЖД, в ОАО «РЖД» создан оперативный штаб.

Чита, Зоя Осколкова

Чита. Другие новости 02.03.20

На вокзале Екатеринбурга появится высокая платформа. / Во Владимирской области микроавтобус со строителями влетел под грузовик. / Ямальские следователи подключились к ДТП с пятилетним ребенком, которого переехала машина. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»