В России могут закрыть внутреннее авиа- и железнодорожное сообщение

В правительстве России рассматривается возможность ограничения передвижения по стране. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в кабмине.

В числе прочего, якобы, прорабатывается вопрос и остановки авиа- и железнодорожных пассажирских перевозок.

В пресс-службе российского правительства эту информацию не подтвердили, но и не опровергли, уточняют в издании.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 27.03.20

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