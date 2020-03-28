Россия закрывает все сухопутные границы, включая российско-белорусский участок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об ограничении движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска. Границы закроются в 00 часов 00 минут 30 марта.

Исключение сделают для россиян, являющихся дипломатическими работниками и сотрудниками официальных представительств России, водителями грузовиков, экипажами речных судов и поездов, членами официальных делегаций; для выезжающих из России в связи со смертью близкого родственника при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства; для жителей Калининградской области, следующих транзитом через Прибалтику на поезде; для граждан России, постоянно проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 28.03.20

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