Коронавирус отразился на авиасообщении сильнее, чем извержение вулкана

Пандемия привела к сокращению авиасообщения в Европе до минимума. По словам аналитиков, подобного не наблюдалось даже 10 лет назад, когда в Исландии извергался Эйяфьядлайёкюдль. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров со ссылкой на Eurocontrol, отвечающую за организацию воздушного движения в ЕС.

По данным регулятора, из-за пандемии коронавируса авиасообщение в Европе в марте 2020 года в годовом выражении снизилось на 65%. В ноябре 2019 года Eurocontrol отслеживал по всему ЕС около 27 тысяч рейсов в день, 1 апреля 2020 года организация сообщила всего о 8 619 запланированных рейсах.

Глава Eurocontrol Имон Бреннан заявил, что ситуация достигла дня. За последние четыре дня марта авиатрафик упал на 86-88%. В небе над Европой выполняются в основном грузовые и репатриационные рейсы. Воздушное движение над Францией сократилось на 91%.

Таким образом, пандемия сказалась на авиасообщении значительно сильнее, чем извержение вулкана в Исландии в 2010 году. Тогда в течение восьми дней было отменено 48% европейских рейсов, что затронуло интересы 10 млн пассажиров.

Оптимизируют работу и крупнейшие аэропорты Европы. Так Париже закрыт Орли. В Лондоне Хитроу работает лишь на 25% своих мощностей. Второй лондонский аэропорт, Гатвик, временно закрыл свой северный терминал. В Мадриде в воздушной гавани работает только один из четырех терминалов. В Барселоне весь трафик в аэропорту Эль-Прат переведен в один терминал.

Рейкьявик, Зоя Осколкова

Рейкьявик. Другие новости 03.04.20

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