В Томске десятилетний мальчик катал сестру на угнанной машине

В Томске десятилетний мальчик и его четырехлетняя сестра катались на автомобиле, который угнали у родителей. В результате мать и отца оштрафовали.

Как сообщает региональное управление МВД, за рулем Toyota Highlander находился ребенок, который нарушал ПДД и ехал по встречной полосе. Автомобиль наехал на рельсы железнодорожных путей и остановился.

Выяснилось, что в салоне были десятилетний мальчик и его сестра. Детям оказали медицинскую помощь. Мальчик объяснил, что взял ключи от автомобиля, когда родители были в магазине. Дети хотели покататься.

В соцсетях появилась запись с видеорегистратора из салона угнанного автомобиля. Слышно, как маленький водитель успокаивает плачущую сестру, говоря ей, что «копы» их не могут догнать. Малышка отвечает ему, что их «посадят в клетку».

«Законные представители ребенка привлечены к административной ответственности, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и отсутствие контроля за поведением несовершеннолетнего», – отметили в УМВД.

Томск, Зоя Осколкова

Томск. Другие новости 06.05.20

«Профилактика по-московски»: в метро образовалась давка из-за увеличенных интервалов между поездами. / Volvo отзывает в России почти 10 тысяч автомобилей. / На Ямале будут судить мужчину, который из добрых побуждений запихнул 10-летнего мальчика в багажник. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»