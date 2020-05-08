Бортпроводники рассказали о самых грязных местах в самолете

Бортпроводники из разных стран рассказали, чего не стоит делать в самолете, чтобы не подхватить инфекцию. Как оказалось, туалет – не самое грязное место на борту. Об этом сообщает Daily Express.

Сотрудники авиакомпаний сходятся во мнении, что самым опасным местом, кишащим бактериями, являются карманы кресел. «Грязные салфетки, трусы, носки, жвачка, огрызки от яблок, недоеденные леденцы – всё это оказывается в карманах, а на следующем рейсе вы кладете туда свой телефон или ноутбук», – рассказал один из бортпроводников.

График полетов не позволяет провести тщательную дезинфекцию, в результате уборщики в спешке просто выгребают мусор и карманов и никак их не обрабатывают.

Опасность также представляют столики и подлокотники кресел. Бортпроводники рекомендуют не ложиться лицом на откидной столик, чтобы вздремнуть. Поверхность, как правило, обрабатывается антисептическим спреем и протирается. Однако жидкость может быть разбавленной, а уборка не слишком тщательной.

Кроме того, в список самых грязных мест попали ремни безопасности, ручки в туалетах и подголовники, говорится в исследовании CBA News Marketplace. На этих поверхностях в результате тестов были обнаружены плесень и бактерии кишечной палочки.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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