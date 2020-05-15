Tesla намерена обрушить рынок электрокаров низкими ценами

Компания бизнесмена и инженера-новатора Илона Маска Tesla планирует к концу 2020 года или в начале следующего года обрушить рынок электрокаров. В компании заявили, автомобиль Tesla Model 3 получит совершенно новый аккумулятор, который будет отличаться дешевизной в производстве и долговечностью. В итоге благодаря этому электромобили данной марки должны значительно подешеветь.

Ожидается, что ресурс новой батареи составит 1.6 млн километров, а количество циклов зарядки увеличится с 1.6 до 6 тысяч. Отмечается, что в разработке батареи нового типа принимала участие китайская компания Amperex Technology. Кроме того, были задействованы высококвалифицированные учёные из области химических элементов питания. Очевидно, что благодаря более плотному расположению ячеек батарея обладает куда большей мощностью при стандартных габаритах.

По данным Reuters, первые Tesla Model 3 с аккумуляторами нового типа появятся на рынке КНР, а уже потом в других странах. Данное решение автроизводитель отказался комментировать.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.05.20

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