Крупнейший авиаперевозчик в Латинской Америке заявил о банкротстве

Крупнейший авиаперевозчик в Латинской Америке – группа LATAM Airlines – объявила сегодня о своем банкротстве. Финансовое положение стало бедственным из-за пандемии Covid-19, говорится в официальном релизе компании.

Генеральный директор перевозчика Роберто Алво заявил, что компания сосредоточится на «преобразовании нашей группы, адаптации к новым реалиям, в которых здоровье и безопасность наших пассажиров и сотрудников имеют первостепенное значение».

«В результате этого процесса LATAM станет более эффективной, устойчивой и, в конечном счете, более сильной авиакомпанией, которая сможет лучше обслуживать Латинскую Америку», – сообщается в релизе.

Напомним, что это вторая крупная авиакомпания в регионе, которая объявила о банкротстве в этом месяце. Находящаяся в Колумбии Avianca объявила о банкротстве 11 мая, сославшись на финансовые проблемы, связанные с коронавирусом и резким падением перевозок.

Москва, Елена Васильева

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