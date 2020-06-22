При посадке в Красноярске у самолета сработал датчик неполадок шасси

В Красноярске пилоты самолета ATR 42-500 сообщили о срабатывании датчика неисправности шасси. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку.
Борт авиакомпании «НордСтар» вылетел из Северо-Енисейска. При посадке сработал датчик, сообщивших о невыпуске передней стойки шасси. На борту находилось 26 человек.
Судно благополучно приземлилось в аэропорту Красноярска. Сейчас самолет осматривают авиатехники, чтобы выяснить причину неполадки.
«По данному факту Красноярской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», – добавили в ведомстве.
Красноярск, Зоя Осколкова
Красноярск. Другие новости 22.06.20
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