При посадке в Красноярске у самолета сработал датчик неполадок шасси

В Красноярске пилоты самолета ATR 42-500 сообщили о срабатывании датчика неисправности шасси. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку.

Борт авиакомпании «НордСтар» вылетел из Северо-Енисейска. При посадке сработал датчик, сообщивших о невыпуске передней стойки шасси. На борту находилось 26 человек.

Судно благополучно приземлилось в аэропорту Красноярска. Сейчас самолет осматривают авиатехники, чтобы выяснить причину неполадки.

«По данному факту Красноярской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», – добавили в ведомстве.

Красноярск, Зоя Осколкова

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