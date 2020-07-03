Boeing отказывается от производства модели самолета 747, известного как Jumbo Jet

Boeing заканчивает производство своей модели 747, известной как Jumbo Jet. Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на свои источники. По данным агентства, компания еще даже не объявила об этом своим сотрудникам. Последний Боинг 747-8 покинет производственные линии в Сиэтле примерно через два года.

По данным СМИ, у Boeing есть заказы на Боинг-747-8 еще на два года, и все их она намерена выполнить.

Jumbo Jet был первым широкофюзеляжным самолетом в мире, но он также был известен своим вторым этажом. Он служит как транспортным, так и грузовым самолетом.

Свой первый коммерческий рейс Jumbo Jet он выполнил 22 января 1970 года, это был перелет из Нью-Йорка в Лондон.

Впервые компания рассмотрела вопрос о прекращении производства Boeing 747 в 2016 году, на повестку для это вопрос поставили снижение спроса и высокие затраты на производство. Многие крупные авиакомпании данную модель самолета уже давно не используют.

Кроме того, что модель самолета морально устарела, проблем добавил и кризис, связанный с коронавирусом – он сильно ударил по производителям самолетов благодаря мерам по ограничению поездок и резкому падению спроса. В конце мая Boeing объявил сокращении около 16 000 рабочих мест.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 03.07.20

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