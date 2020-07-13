Под Нижним Новгородом упал и загорелся Ан-2, есть жертвы

Самолет Ан-2 разбился в Нижегородской области. В результате крушения один человек погиб, еще один пострадал, сообщает региональное управление МЧС РФ.

Сообщение о падении самолета поступило в 4:10 мск. Ан-2 разбился вблизи села Кистенево Большеболдинского района во время проведения сельскохозяйственных работ. После падения самолет загорелся. Прибывшие на месте пожарные ликвидировали возгорание на площади 30 «квадратов».

Пострадавший с серьезными ожогами доставлен в Большеболдинскую ЦРБ.

Следователи Приволжского следственного управлении на транспорте СК РФ начали проверку по факту инцидента.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

Нижний Новгород. Другие новости 12.07.20

В Иране назвали причину уничтожения украинского Боинга. / Мишустин поручил проработать проект автодороги Набережные Челны – Екатеринбург. / На Ямале, где коронавирус не отступает, вновь продлен особый режим. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»