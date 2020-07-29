Пьяный водитель без прав на угнанном автомобиле устроил ДТП в Находке

В Приморье 18-летний парень сел пьяным за руль и устроил ДТП, в котором пострадали трое детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в Находке. Водитель потерял управление, выехал на встречку и врезался в легковушку. В результате пострадал сам виновник ДТП, его 16-летний пассажир и две девочки девяти и 12 лет во втором автомобиле.

Полиция установила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, прав на управление автомобилем у него не было, а машину он и вовсе угнал.

Молодой человек задержан. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 12.8 КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 29.07.20

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