В России отменены ограничения на железнодорожное сообщение с Калининградом

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии пассажирского железнодорожного сообщения между Калининградом и другими российскими городами для всех граждан страны. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В пресс-службе правительства напомнили, что железнодорожное сообщение на калининградском направлении было приостановлено с 6 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. С 1 июля в расписание вернулись поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, но воспользоваться ими могли только граждане с постоянной регистрацией в Калининградской области. Теперь данное ограничение снято.

Добавим, что этим же распоряжением Мишустин разрешил въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок. Согласно документу, в страну пустят обладателей дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.08.20

В Зауралье из-за ремонта «дырявого моста» до зимы закроют автодорогу. / Высокинский назвал новую стоимость второй ветки метрополитена. / Экс-замгубернатора Челябинской области представил в суде свою версию резонансного ДТП. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»