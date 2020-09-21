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Понедельник, 21 сентября 2020, 15:40 мск

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Во Франции поезда опоздали из-за разгуливающих по путям кенгуру

Фото: Pixabay

Во Франции кенгуру стали причиной сбоя в графике движения поездов. Об этом сообщает газета Parisien со ссылкой на Национальное общество железных дорог (SNCF).

Двух кенгуру заметили машинисты у города Нанту. Чтобы не сбить животных, пришлось снизить скорость, из-за чего сдвинулось время прибытия. В результате к месту назначения опоздали все составы, идущие по маршруту.

Сотрудники местной жандармерии ведут поиск кенгуру и выясняют, откуда они появились рядом с железной дорогой. По предварительной информации, животные сбежали из зоопарка.

Париж, Зоя Осколкова

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