Во Франции поезда опоздали из-за разгуливающих по путям кенгуру

Во Франции кенгуру стали причиной сбоя в графике движения поездов. Об этом сообщает газета Parisien со ссылкой на Национальное общество железных дорог (SNCF).

Двух кенгуру заметили машинисты у города Нанту. Чтобы не сбить животных, пришлось снизить скорость, из-за чего сдвинулось время прибытия. В результате к месту назначения опоздали все составы, идущие по маршруту.

Сотрудники местной жандармерии ведут поиск кенгуру и выясняют, откуда они появились рядом с железной дорогой. По предварительной информации, животные сбежали из зоопарка.

Париж, Зоя Осколкова

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