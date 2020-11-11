На российских дорогах появятся новые элементы для повышения безопасности

В новом дорожном ГОСТе появится термин шиканы – это зигзагообразные участки дорог, перед которыми водители будут вынуждены сбрасывать скорость. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект нового стандарта.

Термин «шиканы» применяется в «Формуле-1» и автоспорте в целом. Им обозначают связки S-образных поворотов. Обновленный ГОСТ подготовили специалисты РосдорНИИ по заказу Минтранса. Прямые участки дороги будут сужать с помощью «островков безопасности». Такие решения будут применять на малооживленных дорогах с интенсивностью не более 500 автомобилей в сутки на участках без примыканий и выездов из дворов.

Новые стандарты предусматривают и иные меры для снижения скорости машин и повышения безопасности пешеходов. В частности, на российских дорогах появятся Z-образные переходы через многополосные дороги с остановкой на «островке безопасности», сужение дорог, уменьшение ширины полос с организацией парковочных мест.

Москва, Иван Гридин

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