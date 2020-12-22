Пилоты ошиблись и доставили пассажиров в другой пункт назначения

Забавная ситуация произошла несколько дней назад на внутреннем рейсе в Непале. Пилоты Buddha Air ошиблись в пункте назначения и случайно увезли пассажиров не в тот город. Ошибка, по всей видимости, произошла во время общения наземного экипажа и пилота. Но в итоге пассажиры добрались до места назначения.

18 декабря на борту рейса из Катманду находились 69 пассажиров, которые думали, что летят в Джанакпур на юго-востоке страны. Вместо этого, по данным Independent, они оказались в Покхаре, в центре Непала.

Считается, что это результат человеческой ошибки. «Похоже, что между наземным персоналом и пилотом была плохая связь», – сказал представитель Buddha Air. Он добавил, что пилоты, вероятно, не смотрели проездные документы пассажиров.

Кроме того, неблагоприятная погода побудила авиакомпании максимально использовать временные интервалы вылета. Рейсы в Покхару выполнялись только до трех часов дня, после чего авиакомпании изменили номера рейсов и переназначили пассажиров в Джанакпур. Хотя с документацией все было правильно, пилотов никто не проинформировал, и они отправились в другой пункт назначения. «Из-за погоды они просто больше сосредоточились на пилотировании самолета», – пояснил представитель.

По словам бывшего главы Управления гражданской авиации Непала Ратни Манандхара, инцидент не является ошибкой в ​​протоколах безопасности, это обычная ошибка человека. «От таких ошибок страдают в основном пассажиры. С другой стороны, авиакомпании также понесут убытки», – сказал он.

Однако пассажиры прибыли в первоначально запланированный пункт назначения в тот же день. Теперь в авиакомпании проведут расследование по поводу того, как все-таки была допущена ошибка с пунктом прилета.

Катманду, Елена Васильева

Катманду. Другие новости 22.12.20

«Уральские авиалинии» вернули для медиков скидки 50% на билеты. / За 10 дней до Нового года Екатеринбург встал в многокилометровых пробках. / Каждый пятый россиянин считает опасными поездки в такси. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»