В Ростове-на-Дону из-за гололеда два десятка машин попали в массовую аварию

Более 20 автомобилей столкнулись сегодня на въезде в Ростов-на-Дону. По словам очевидцев, причиной массовой аварии стала очень скользкая дорога.

ДТП произошло на Пойменном мосту по проспекту Сиверса. Из-за многочисленных столкновений образовалась двухкилометровая пробка.

В региональном ГИБДД сообщили, что полиция работает на месте происшествия. Причиной ЧП стал гололед. Горожане утверждают, что дорога в этом месте похожа на стекло.

В городской администрации заявили, что ночью проводилась обработка шоссе, мостов и путепроводов с помощью 97 единиц спецтехники. По дорогам распределили 173 тонны противогололедных материалов.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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