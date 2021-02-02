Льготные авиабилеты теперь доступны всем жителям Дальнего Востока

Правительство России расширило программу льготных авиаперелетов для жителей Дальнего Востока. Теперь приобрести билеты по специальной цене смогут не только льготные категории, а все дальневосточники. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина РФ.

Государство субсидирует билеты на авиарейсы с Дальнего Востока по 21 маршруту. Речь идет о перелетах в Москву, Санкт-Петербург и обратно. В списке маршруты из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Улан-Удэ, Читы, Якутска Мирного и ряда других городов.

Напомним, в январе правительство РФ дополнительно выделило 5 млрд рублей на субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока. Власти рассчитывают, что благодаря этому купить билеты по сниженному тарифу смогут как минимум 450 тысяч человек.

Ранее кабмин выделил на авиабилеты для льготных категорий населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, граждане до 23 лет) 5,8 млрд рублей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.02.21

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