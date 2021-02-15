Аэропорт Краснодара приостановил работу из-за мощного снегопада и метели

Аэропорт Краснодара временно не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения вызваны мощным снегопадом и метелью, а продлятся как минимум до 15:00. В связи с этим сотрудники аэропорта обращаются к пассажирам и встречающим с просьбой уточнять статус своего рейса перед тем, как выехать в аэропорт.

«Во избежание скопления людей в терминале просим не приезжать в аэропорт заблаговременно и без лишней надобности», – сообщили в пресс-службе аэропорта.

На данный момент уже задержано 11 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и из Минеральных Вод. На запасные аэродромы ушли рейсы из Домодедово, Екатеринбурга и Уфы.

Изначально предполагалось, что аэропорт возобновит работу в 9:00, однако приостановку работы было решено продлить до 11:00, а потом и до 15:00. На взлетно-посадочной полосе и рулежных дорожках работает тяжелая спецтехника, занятая в уборке снежных заносов.

Краснодар, Иван Гридин

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