В Судане пилот развернул самолет из-за агрессивной кошки

В Судане экипаж лайнера, летевшего в Катар, принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за кота. Животное пробралось в кабину пилотов и вело себя агрессивно.
Как сообщают местные СМИ, самолет суданской авиакомпании Tarco вылетел из Хартума в Доху. Через полчаса после начала полета в кабине пилотов неожиданно появилась кошка.
Животное мешало управлять самолетом и даже набросилось на капитана, который решил развернуть лайнер.
Предположительно, кошка забралась в самолет во время уборки на борту или технического осмотра, когда воздушное судно стояло ночью в ангаре аэропорта.
Хартум, Зоя Осколкова
Хартум. Другие новости 01.03.21
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