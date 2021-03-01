В Судане пилот развернул самолет из-за агрессивной кошки

В Судане экипаж лайнера, летевшего в Катар, принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за кота. Животное пробралось в кабину пилотов и вело себя агрессивно.

Как сообщают местные СМИ, самолет суданской авиакомпании Tarco вылетел из Хартума в Доху. Через полчаса после начала полета в кабине пилотов неожиданно появилась кошка.

Животное мешало управлять самолетом и даже набросилось на капитана, который решил развернуть лайнер.

Предположительно, кошка забралась в самолет во время уборки на борту или технического осмотра, когда воздушное судно стояло ночью в ангаре аэропорта.

Хартум, Зоя Осколкова

Хартум. Другие новости 01.03.21

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