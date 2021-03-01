Под Кировом девочку высадили из автобуса в мороз из-за нехватки 1 рубля

В Кировской области 12-летнюю девочку высадили из автобуса, потому что ей не хватило одного рубля на оплату проезда. Прокуратура проводит проверку.

Ребенок возвращался с занятий по акробатике. Выяснилось, что у девочки не хватало одного рубля на проезд. Кондуктор заставила школьницу выйти из автобуса, несмотря на то, что было уже позднее время, а температура опустилась до -20 градусов. Из-за холода у девочки разрядился телефон, она не могла позвонить родителям.

В областной прокуратуре сообщили о проведении проверки. «В рамках проверочных мероприятий оценке подлежат действия работников автотранспортного предприятия на предмет соблюдения требования законодательства об организации пассажирских перевозок, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, 16 февраля Госдума приняла правительственный закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд, которым, в частности, предлагается запретить высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет.

Киров, Зоя Осколкова

Киров. Другие новости 01.03.21

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