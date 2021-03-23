Летевший в Хабаровск самолет развернулся из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет, вылетевший из Новосибирска в Хабаровск, вернулся в аэропорт вылета. Одному из пассажиров на борту стало плохо. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

На воздушном судне авиакомпании «Аэрофлот» произошло ЧП. Один из пассажиров пожаловался на плохое самочувствие. Предположительно, он отравился.

Когда самолет находился на Кемерово, экипажем было принято решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме, передает «Интерфакс». Больного пассажира передали медикам.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 23.03.21

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