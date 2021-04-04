В Красноярске экстренно сел Boeing, летевший из Японии в Германию

Самолет компании All Nippon Airlines произвел экстренную посадку в Красноярске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Boeing-787 выполнял рейс из Токио во Франкфурт-на-Майне. На борту находились 69 пассажиров и 9 членов экипажа.

«На эшелоне 380 в 1426 километрах к северу от Красноярска экипажем зафиксировано падение давления масла в левом двигателе, – сообщает telegram-канал Aviaincident. – Произведено выключение неисправного двигателя с последующим снижением до эшелона 240. Далее борт последовал на Красноярск».

Самолет сел без происшествий.

Красноярск, Игорь Юров

Красноярск. Другие новости 02.04.21

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