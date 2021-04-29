Мошенники запустили фейковые сайты с билетами на «Сапсан»

Специалисты по предотвращению кибератак предупредили россиян, что в сети появились несколько фишинговых страниц, якобы позволяющих купить билеты на «Сапсан». Но вместо приятного путешествия гражданам достались бы пустые счета, предупредили в компании Group-IB.

«Мошенники создали сеть фальшивых страниц, нацеленных на кражу денежных средств и платежных данных пользователей. Сегодня часть ресурсов еще функционирует, Group-IB совместно с ОАО «РЖД» проводят мероприятия по их блокировке», – сообщается на сайте компании.

Злоумышленники активизировались перед майскими праздниками, когда вырос спрос на билеты. В середине апреля фальшивых доменов было уже 13, хотя за весь 2020 год нашли и блокировали 21 подобную страницу.

В Group-IB посоветовали россиянам внимательно изучать адрес сайта, на который ведет ссылка. И не делать покупки с предоплатой на непроверенных или подозрительных сайтах.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 29.04.21

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