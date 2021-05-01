На Ставрополье автобус с детьми попал в ДТП, пятеро погибли

На Ставрополье автобус с детьми попал в ДТП, 5 человек погибли, 13 получили ранения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла накануне в 16:40 на 535-м километре автодороги Астрахань – Элиста – Ставрополь у села Ямки. По предварительным данным, ВАЗ-2109 на повороте подрезал грузовик, тот, уворачиваясь от столкновения, опрокинулся на микроавтобус, в котором находилась юношеская баскетбольная команда из Волгограда. 13-летние спортсменки должны были принимать участие межрегиональном турнире по баскетболу среди женских команд (2008 – 2009 год рождения).

Сообщается, что в автобусе находились 18 человек, 14 из которых – дети. Пять девочек погибли, еще 13 человек были госпитализированы.

Двух детей в тяжелом состоянии эвакуировали в травмоцентр первого уровня в Ставрополе, четверо в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в детскую краевую больницу, еще трое находятся в районной больнице, так как их пока нельзя везти дальше.

Минздрав России направил в Ставрополь бригаду специалистов федеральных центров для оказания помощи пострадавшим в крупном ДТП: нейрохирурга, реаниматолога, хирурга, специалистов медицины катастроф.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, свою проверку начала Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.

Виновник аварии не пострадал, его задержали.

Ставрополь, Игорь Юров

Ставрополь. Другие новости 30.04.21

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