В восьми городах РФ появится городской транспорт на базе железной дороги

В восьми городах России прорабатывают проекты создания городского транспорта на базе железной дороги. На эти цели выделили 8 млрд рублей, но может понадобиться значительно больше.

«Проработано пока восемь основных городов. Глубоко изучаем тему в Казани, Екатеринбурге, Севастополе, Уфе, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Краснодаре и агломерации Самара – Тольятти», – рассказал РИА «Новости» вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По словам чиновника, городской транспорт пока во многом остается «больной» темой. На программу ж/д городского транспорта пока закладывается финансирование в размере 8 млрд рублей, однако на горизонте до 2030 года для создания линий рельсового транспорта с участием РЖД может потребоваться 100 млрд рублей

«Схему финансирования пока собираем: где-то будут использоваться средства РЖД, где-то инфраструктурные займы регионов, а где-то есть инвесторы, которые готовы вкладываться и участвовать в этих проектах», – сообщил премьер.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 03.06.21

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