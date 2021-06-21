В Казани детям запретили брать в прокат электросамокаты

Власти Казани и компании, предоставляющие электросамокаты в прокат в столице Татарстана, заключили соглашение о взаимодействии. В документе изложены требования к техническому состоянию самокатов и к ограничению скорости их движения, а также запрет на эксплуатацию некоторым категориям граждан.

В частности, соглашением вводится запрет на предоставление услуг по прокату электросамокатов детям до 16 лет и лицам в состоянии опьянения, передает «Интерфакс».

Кроме того, скорость движения электросамокатов в 60 зонах Казани по требованию мэрии ограничили до 10-15 км/час, на девяти участках движение электросамокатов запрещено полностью.

Также предусмотрены штрафы, которыми прокатчики могут наказывать пользователей за неправильную парковку самокатов. За июнь таким пользователям операторы вынесли 488 штрафов, в то время как за май было 200.

Тем временем, в России до сих пор не определен правовой статус средств индивидуальной мобильности. Разработку соответствующего проекта постановления правительства РФ осуществляет Министерство транспорта.

Казань, Зоя Осколкова

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