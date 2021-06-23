Транскавказская автомагистраль заблокирована из-за схода селя

Соединяющая Южную Осетию и Россию транскавказская автомагистраль закрыта из-за схода селя. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«В связи со сходом селя и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией филиала ФКУ «Упрдор «Кавказ» запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон – Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 01:45 23 июня 2021 года до особого распоряжения», – говорится в сообщении.

Водителям настоятельно рекомендовали отказаться от поездок в указанном направлении до тех пор, пока не улучшатся погодные условия.

Два дня назад движение по магистрали уже было приостановлено по той же причине.

Владикавказ, Зоя Осколкова

Владикавказ. Другие новости 23.06.21

Жителям Компрессорного обещали с 1 июля пустить новый автобус. / С 1 июля изменится нумерация 24 автобусных маршрутов. / В ДТП из-за клеща пострадали три человека (ФОТО). Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»