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Вторник, 29 июня 2021, 11:35 мск

Новости Транспорт

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Правительство выделило 1,5 млрд рублей на льготные полеты по Дальнему востоку

Авиаперевозчики смогут организовать около 1780 рейсов со льготными билетами по Дальнему востоку. Для этого правительство РФ выделило 1,58 млрд рублей из резервного фонда, сообщили в пресс-службе кабмина.

Эту сумма рассчитана на поддержку авиакомпаний до конца 2021 года. Льготные полеты будут совершаться по 20 социально значимым направлениям, в том числе: Хабаровск – Анадырь, Комсомольск-на-Амуре – Благовещенск, Петропавловск-Камчатский – Южно-Сахалинск, Владивосток – Чита.

«Это позволит более чем 100 тыс. человек воспользоваться льготным тарифом. Они смогут купить билет из города Советская Гавань до Южно-Сахалинска по приемлемой цене − около 2,2 тыс. рублей. Один из самых длительных перелетов − между Хабаровском и Якутском – обойдется в 10,7 тыс. рублей», – пояснил премьер-министр Михаил Мишустин.

В рамках программы свои первые рейсы организует объединенная дальневосточная авиакомпания, созданная на базе перевозчика «Аврора». Планируется, что компания будет работать по 500 маршрутам.

Льготными для жителей Дальнего востока сделали и билеты на рейсы в другие регионы. Правительство выделило на это 5 млрд рублей, чтобы льготами могли воспользоваться не менее 450 тыс. человек.

Москва, Наталья Рязанова

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© 2021, РИА «Новый День»

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Дальний Восток, Общество, Россия, Транспорт, правительство РФ,