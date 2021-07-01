В Якутске после посадки самолета обнаружили повреждения фюзеляжа

В аэропорту Якутска произвел посадку Boeing 737-700. При осмотре были обнаружены повреждения негерметичной части фюзеляжа. Создана комиссия по расследованию данного инцидента.

Посадка борта, выполнявшего рейс по маршруту Краснодар – Новосибирск – Якутск, прошла в штатном режиме, сообщили в авиакомпании «Якутия».

«По прилету были обнаружены повреждения негерметичной части фюзеляжа (предварительно от элементов покрытия ИВПП аэропорта)», – говорится в сообщении перевозчика.

В авиакомпании уточнили, что из-за ремонта посадочной полосы в аэропорту и ее ограниченной длины эксплуатируются не все самолеты, поэтому некоторые рейсы будут выполняться с задержками.

Якутск, Зоя Осколкова

Якутск. Другие новости 01.07.21

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