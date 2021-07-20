Китай представил новый поезд на магнитной подушке, который может разгоняться до 600 км в час

Китай представил новый поезд с технологией магнитной левитации, который будет развивать скорость до 600 километров в час. По сообщениям государственных СМИ, этот поезд полностью разработан и произведен в Китае и является самым быстрым наземным транспортным средством в мире. Проблема в том, что для этих поездов в Китае нет линий, на которых они могли бы в полной мере использовать развиваемую скорость.

Так называемый маглев, как сокращенно называют поезда магнитной левитации, использует электромагнитные силы. Он плавает чуть выше колеи, но не касается рельсов.

Китай использует эту технологию в ограниченном масштабе почти 20 лет. У Шанхая есть короткий маршрут на маглеве, который ведет из одного местного аэропорта в город. Однако в стране пока нет путей на магнитной подвеске между городами или провинциями, где можно было бы использовать более высокие скорости.

Однако некоторые города, такие как Шанхай и Чэнду, начали исследования, чтобы построить такую ​​линию.

Агентство Reuters сообщает, что со скоростью 600 километров в час поездка из Пекина в Шанхай займет всего 2,5 часа. В настоящее время это путешествие занимает три часа на самолете и 5,5 часов на скоростном поезде.

Многие страны, от Японии до Германии, также пытаются создать сеть поездов на магнитной подушке. Однако препятствиями на пути к быстрому развитию остаются высокие затраты и тот факт, что линии несовместимы с существующей железнодорожной инфраструктурой.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 20.07.21

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