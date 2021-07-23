В Европе растет доля продаваемых электромобилей

Доля рынка электромобилей в Европе по темпам продаж новых машин во втором квартале 2021 года удвоилась, сообщила в пятницу Ассоциация европейских автопроизводителей (ACEA).

Как сообщает газета «Фигаро», электромобили сейчас составляют 7,5% новых продаж в Европе по сравнению с 3,5% во втором квартале 2020 года. Было продано более 210 000 автомобилей (+ 231,6%), причем значительный рост наблюдается в Испании, Германии, а также в Австрии и Бельгии. В Великобритании и Норвегии также наблюдается значительный рост продаж электроэнергии.

Бензиновые автомобили, которые Европейская комиссия предложила запретить к продаже с 2035 года, в настоящее время составляют менее половины европейских продаж: 1,17 миллиона проданных автомобилей и 41,8% доли рынка по сравнению с 51,9% во втором квартале 2020 года. Гибриды занимают 19,3% рынка, уступая дизельным легковым автомобилям (20,4% против почти 30% в 2020 году). Гибриды составляют 8,4% рынка, в частности, благодаря высоким продажам в Италии.

Многие производители автомобилей взяли на себя обязательства к переходу только на производство электромобилей и пообещали исключить двигатели внутреннего сгорания из своих рядов к 2030 году. В частности, такие амбициозные планы озвучили Volvo и Opel (группа Stellantis).

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 23.07.21

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