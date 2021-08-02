На размытом участке трассы «Амур» открыли движение по одной полосе

Специалисты восстановили движение транспорта по федеральной автотрассе «Амур» в Магдагачинском районе Амурской области. Поток воды из-за паводков размял участок дороги вечером 1 августа.

С 13:20 по местному времени (7:20 мск) возобновлено движение машин по одной полосе, сообщили в МЧС. Рабочие продолжают работы по восстановлению дороги, задействованы 23 единицы техники.

Провал дорожного полотна заметили вечером 1 августа, с обеих сторон сразу выставили посты для безопасности.

«В связи с выпадением обильных осадков на 1225-м км трассы «Амур» произошел размыв дорожного полотна. Объезд данного участка невозможен, движение транспортных средств было приостановлено», – рассказали в ведомстве.

В обеих сторон размыва выстроились 15-километровые очереди из машин. Прокуратура Амурской области начала проверку из-за нарушения транспортного сообщения. Сотрудники оценят своевременность устранения промоины и исполнение законодательства о безопасности дорожного движения.

По области 11 населенных пунктов остались без автомобильного сообщения из-за паводков. Сложнее всего ситуация в Зейском, Бурейском, Ромненском, Завитинском районах, нет проезда к селу Ушаково в Шимановском районе. Разлившиеся реки затопили несколько мостов. Для жителей организовали переправы.

Фото: 28.mchs.gov.ru

Благовещенск, Наталья Рязанова

Благовещенск. Другие новости 01.08.21

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