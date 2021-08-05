Джо Байден не пригласил Илона Маска на церемонию подписания указа о планах по электромобилестроению

Президент США Джо Байден подписал указ, ставящий задачу довести к 2030 году долю электромобилей до половины от всех продаваемых в США пассажирских транспортных средств.

Указ не носит обязывающий характер для компаний, речь скорее о сигнале для рынка, который призван подтолкнуть производителей к созданию электрокаров, пояснили Financial Times чиновники администрации.

В Белом доме на церемонии подписания указа присутствовали такие автопроизводители, как Ford, GM и Stellantis (образован в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles с PSA), а также профсоюз United Auto Workers, – сообщает Белый дом. При этом не были приглашены представители Tesla. «Да, кажется странным, что Теслу не пригласили», – написал Илон Маск в своем в Twitter, сообщило Le Figaro с AFP

Приглашенные на церемонию подписания Указа компании в своем совместном заявлении объявили о планах добиться того, чтобы к 2030 году на электромобили приходилось 40-50% их ежегодных продаж в США.

Президент США признал, что Китай пока лидирует в гонке основных мировых электромобильных рынков и производит 80% аккумуляторов для таких транспортных средств.

«Мы конкурируем с Китаем и многими другими странами за XXI век и, чтобы победить, нам нужно сделать всё, чтобы будущее носило клеймо «Сделано в Америке», – сказал Байден.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 05.08.21

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