В Якутии селем разрушило трассу «Колыма»

Селевой поток сошел на трассу «Колыма» в Якутии. Движение автотранспорта закрыто. Для ликвидации последствий ЧП на место выехала дорожная техника.

Как сообщили в управлении автомобильной дороги «Вилюй», грязевой сель сошел на федеральную автодорогу Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан, неподалеку от поселка Развилка.

В управлении добавили, что для ликвидации последствий схода селя на месте происшествия работает дорожная техника.

Якутск, Зоя Осколкова

Якутск. Другие новости 16.08.21

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