В России вступили в силу новые правила оформления ОСАГО: с 22 августа полис можно приобрести без диагностической карты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты неоднократно заявляли прямой зависимости между технической неисправностью автомобиля и убыточностью нет, а доля аварий, произошедших по причине технеисправности, не превышает 0,1% от общего числа ДТП.

В итоге в последнее время прохождение техосмотра и оформление диагностической карты превратились в формальность, необходимую лишь для получения полиса, пишет РИА «Новости»: некоторые умудряются даже не заезжать на станции техобслуживания или проходить процедуру онлайн.

Однако, подчеркивают эксперты, изменения в закон коснулись только списка документов, необходимых для заключения договора страхования, и страховщики могут предъявить регрессное требование, если срок действия диагностической карты на момент наступления страхового случая истек.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 21.08.21

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