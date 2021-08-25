Новые правила проверки водителей на состояние алкогольного опьянения разработало МВД

Проект постановления правительства РФ, предусматривающий изменение правил проверки водителей на состояние алкогольного опьянения и информирование их о результатах разработало МВД России, – сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.

Сообщается, что в новых правилах предусматривается необходимость информирования тестируемых водителей о наличии сведений о результатах поверок в федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. Кроме того, согласно подготовленному документу, уточняются субъекты, которые уполномочены на проведение поверок технических средств измерения, применяемых для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Пресс-служба ведомства информирует: «МВД России подготовлен проект постановления правительства России, которым вносятся изменения в правила освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов».

Ранее сообщалось также, что кандидатов в водители обяжут сдать кровь или мочу для проверки на хронический алкоголизм и на наличие ряда запрещенных веществ, включая опиаты, каннабиноиды, кокаин и метадон.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 25.08.21

Отразится на кошельке каждого россиянина: партия «Новые люди» нашла решение проблем грузоперевозчиков. / В Грузии интуристка погибла в сорвавшейся с горного перевала машине. / В Курганской области по вине водителей без прав в 2021 году погибли 11 человек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»