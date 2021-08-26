Мэр Москвы Сергей Собянин предложил в десять раз увеличить штрафы для нарушающих тишину мотоциклистов и автомобилистов

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил увеличить, минимальный штраф с 500 до 5 тысяч рублей для автомобилистов и мотоциклистов, преднамеренно нарушающих тишину, – пишет Российская газета.

Сергей Собянин предлагает также привязать сумму штрафа к мощности машины (мотоцикла), как это сделано с транспортным налогом. Кроме того, пишет мэр у себя на сайте, надо эвакуировать мотоциклы и машины нарушителей на штрафстоянку. И там разбираться, почему на технике нет глушителя или он не работает, как требуется.

На своем персональном сайте московский градоначальник пишет: «Отдельные «отмороженные» автомобилисты достали москвичей – всю ночь напролет гоняют под окнами на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой. Сегодня на встрече с жителями снова подняли этот вопрос. Что делать с автолюбителями, которым ровным счетом наплевать на людей? Как призвать их к порядку? Существующие федеральные административные наказания – совсем никакие. Штраф 500 руб. С учетом того, что владельцы этих мотоциклов и авто люди далеко не бедные – им, как мертвому припарка. Поэтому в ближайшее время внесем в городскую Думу проект городского закона за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами».

Свои предложения об усилении ответственности за подобные нарушения Собянин пообещал направить в Госдуму.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 26.08.21

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