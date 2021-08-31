С 1 сентября автомобилисты могут обжаловать штрафы, выписанные при помощи камер

1 сентября 2021 года вступил в силу закон, позволяющий российским автомобилистам обжаловать на Госуслугах штрафы, выписанные с помощью камер фото- и видеофиксации.

В федеральном законе от 29.12.2020 №471, вступившем в силу 1 сентября 2021 года, говорится: «Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в случае фиксации этого административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки ... может быть также подана в форме электронного документа ... с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг».

В законе уточняется, что жалобу можно также направить через сайт суда, если есть такая техническая возможность. С помощью Госуслуг можно также передать копию решения по указанной жалобе.

Кроме того, также 1 сентября вступило в силу постановление правительства России от 19 июня 2021 года №947. Оно утверждает правила доставки получившим штрафы с камер водителям через Госуслуги.

Согласно правилам, постановление направляется почтовым отправлением в электронной форме через информационную систему организации почтовой связи, то есть оно появится в личном кабинете адресата на Госуслугах. Доставленным оно считается с момента его размещения в личном кабинете или с момента входа автомобилиста на Госуслуги в течение семи дней со дня размещения документа.

Москва, Иван Бабурин

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