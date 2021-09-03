Автомобилистов ожидают новые штрафы в новом году

В новом 2022 году российских автомобилистов ожидают новые штрафы, – сообщает портал Autonews.ru со ссылкой на представителя Минюста.

Министерство юстиции РФ совместно с другими ведомствами готовит проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), а именно, предлагается расширить перечень неисправностей автомобилей, при которых запрещена эксплуатация авто. Например, штрафы предлагается ввести за поврежденный бампер, использование разной резины на задних и передних колесах, а также отсутствие подушки безопасности. Штраф составит 500 руб. в случае принятия поправок. Помимо этого, по данным портала, штраф за отсутствие техосмотра может вырасти до 2 000 руб. Сейчас он составляет от 500 до 800 руб.

Изменения коснутся также водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и перевозящих детей. За данное нарушение будут наказывать штрафом в размере 50 000 руб. и на три года лишать родительских прав.

При этом в Минюсте отметили, что изменения не коснутся «нештрафуемого» порога превышения скорости в +20 км/ч.

С 1 сентября штрафы, выписанные за нарушения ПДД, зафиксированные дорожными камерами, можно обжаловать дистанционно через сайт госуслуг.

Для отправки цифровой жалобы на штраф водитель должен иметь верифицированный аккаунт на портале «Госуслуги». Кроме того, оспорить штраф теперь можно и на сайте суда при наличии технической возможности у суда принять жалобу в такой форме.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 03.09.21

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