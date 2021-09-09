Россия полностью восстановит авиасообщение с Белоруссией

Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией, введенные в связи с пандемией коронавируса, – заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи президентов России и Белоруссии.

«Принято решение снять все «ковидные ограничения», касающиеся авиационного транспорта. До того, как эти «ковидные», так называемые ограничения, были введены, у нас в был в неделю 201 рейс. А сейчас -36. Я не думаю, что за два дня восстановится доковидный уровень… это зависит все от рынка перевозок. Но полагаю, что восстановление пойдет быстро», – заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 09.09.21

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